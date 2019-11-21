Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Президент Владимир Путин приехал к Белорусскому вокзалу, где открыл движение по первым Московским центральным диаметрам – новым наземным веткам метро.

Путин стал одним из первых пассажиров, отправившись на поезде «Иволга», который курсирует по маршруту Одинцово – Лобня, от Белорусского вокзала, передает РИА «Новости».

В пути президента сопровождают глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На церемонии открытия Белозеров также предложил Путину прокатиться на беспилотном поезде по Московскому центральному кольцу в 2021 году. Он отметил, что движение в беспилотном режиме по МЦК уже отработано.

«Следующий год – вместе с Минтрансом отработаем нормативную базу», – добавил Белозеров.

Первыми запустят диаметры МЦД-1 между Одинцово и Лобней и МЦД-2 между Нахабино и Подольском. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, на которых расположены 66 станций. С 27 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Ожидается, что благодаря этому общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн москвичей и жителей Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы, шести городов области. Также пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, пассажиры, приезжающие из Московской области – до 75%.

График работы МЦД – с 05.30 до 01.00.

Ранее в четверг сообщалось, что на некоторых станциях МЦД через несколько часов после запуска движения произошел сбой в работе турникетов – пассажиров пропускали бесплатно.

До этого москвичам рассказали, как перепрограммировать «Тройку» для МЦД.