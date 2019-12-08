Увеличилось число погибших при пожаре в одесском колледже

При разборах завалов в одесском колледже нашли тела еще двоих человек, число погибших увеличилось до 10, сообщает госслужба Украины по ЧС.

«В 8.30 (9.30 мск) во время разбора завалов обнаружены тела двух человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается девять человек)», – передает РИА «Новости» сообщение госслужбы.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. К ним привлечено 260 человек, 41 единица техники.

8 декабря было объявлено днем траура на Украине по погибшим при пожаре в колледже.

В среду в здании колледжа в Одессе произошел пожар. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. Причиной возгорания называли электрообогреватель, которым пользовались из-за отсутствия отопления, также следователи изучают в качестве версии умышленный поджог.