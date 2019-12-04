Трагедию в Одессе назвали следствием деградации украинского государства

Причиной возгорания в колледже на улице Троицкой, 25 в Одессе, вероятнее всего, стал электрообогреватель, которым пользовались сотрудники учреждения, сообщили СМИ со ссылкой на источник правоохранительных органах.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в здании не было отопления. Студенты колледжа подтвердили, что в учебном заведении активно пользовались электрообогревателями, сообщает «Таймер-Одесса».

При этом пресс-служба мэрии утверждает со ссылкой на КП «Теплоснабжение Одессы», что тепло в здание подавалось.

Портал отмечает, что пожар мог возникнуть не из-за плохого состояния электросетей здания, а из–за того, что электросети подвергались нагрузке, на которую не были рассчитаны.

Журналист портала «Таймер» Юрий Ткачев в своем Telegram отметил, что такая причина пожара свидетельствует о деградации.

«Дело в том, что в здании (по словам студентов) или не топили вообще, или топили так, что можно считать, что не топили. Почему? А потому что топить дорого, надо экономить. Но людям холодно, и люди приносят обогреватели», – написал он.

По его словам, в здании сети ремонтировались последний раз при Брежневе, а противопожарная сигнализация не сработала.

«Все сгнило уже до такой степени, что латки ставить негде – одни дыры. Государство не работает как государство, а все больше напоминает в кружок самодеятельности в школе для умственно отсталых подростков с криминальными наклонностями», – заявил Ткачев.

Напомним, во время пожара в здании колледжа в Одессе пострадали 21 человек, одна женщина умерла в больнице. Сообщалось, что площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров, в медучреждения доставили девять человек.

Местонахождение еще 10 человек установить не удается.