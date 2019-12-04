На пожаре в Одессе пропали 10 человек

В Одессе спасатели пытаются установить местонахождение 10 человек, пропавших после пожара в колледже, об этом заявил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Владимир Демчук.

«Проводится работа по установлению местонахождения 10 человек, из которых четверо – студенты», – сказал Демчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Во время пожара в здании колледжа в Одессе пострадали 21 человек, одна женщина умерла в больнице.

Сообщалось, что площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров, в медучреждения доставили девять человек.