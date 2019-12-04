Число пострадавших на пожаре в Одессе увеличилось

Во время возгорания колледжа в Одессе пострадали 12 человек, среди них – четверо пожарных, сообщили в в госслужбе Украины по ЧС.

Эвакуация из горящего здания завершена, добавили в ГСЧС, передает РИА «Новости».

Всего эвакуировали более 40 человек, уточнили в ведомстве.

«По состоянию на 11.40 (совпадет с мск), площадь пожара ориентировочно составляет 2 тыс. кв. метров, существует угроза распространения огня. Эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные учреждения доставили девять человек», – говорится в сообщении службы.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы загорелось здание колледжа.