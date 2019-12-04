В центре Одессы загорелось здание колледжа, есть пострадавшие

В одесском колледже произошел пожар, пострадали не менее 10 человек, сообщают местные СМИ.

В Одессе загорелось шестиэтажное здание на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известное как доходный дом Асвадурова, передает «Думская».

В результате ЧП двух человек госпитализировали, сообщил горсовет.

В Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров, есть угроза обрушения конструкций, сообщает РИА «Новости».

В ноябре в Николаевской области Украины возле станции Новокатериновка загорелся дизельный пассажирский поезд.