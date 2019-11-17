На Украине загорелся поезд с пассажирами

В Николаевской области Украины возле станции Новокатериновска загорелся дизельный пассажирский поезд, который следовал из Колосовки в Николаев, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

«16 ноября в 13.23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дизельного поезда, который двигался по направлению «Колосовка-Николаев» у станции Новокатериновка Веселиновского района», – передает «Страна» сообщение спасателей.

Огнем охватило последний вагон и тягач. Другие вагоны, в которых были пассажиры, отоцепили и направили на место назначения до прибытия спасателей.

«Уже в 14.00 пожар был локализован и ликвидирован в 15.25 на площади 50 м кв. Пострадавших при пожаре нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами», – подчеркивается в сообщении.

Подобные инциденты на Украине уже происходили. Так, в июле 2018 года пассажирам загоревшегося поезда пришлось выпрыгивать из окон.