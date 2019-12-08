На Украине объявили траур в связи с трагедией в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в память о жертвах пожара в колледже экономики в Одессе, сообщается в указе. Общее число жертв трагедии возросло до восьми человек, сообщили в нацполиции по Одесской области.

В воскресенье на всей территории Украины на зданиях органов власти будет приспущен государственный флаг. Также Зеленский распорядился отменить все развлекательно-концертные мероприятия и внести изменения в программы теле- и радиопередач, передает ТАСС.

В субботу пресс-служба Национальной полиции по Одесской области сообщила, что общее число жертв трагедии возросло до восьми человек. «От полученных во время ликвидации пожара в Одесском колледже травм в больнице скончался пожарный-спасатель», – сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, в среду в здании колледжа в Одессе произошел пожар. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. В результате трагедии погибли восемь человек, еще 32 пострадали.

Причиной возгорания называли электрообогреватель, которым пользовались преподаватели – в здании не было отопления. По другой версии, пожар мог случиться из-за сломанного удлинителя. Начальник областного управления нацполиции Украины Олег Бех сообщил, что следователи изучают две версии пожара в Одессе, в том числе – умышленный поджог.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД