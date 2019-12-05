Названа вероятная причина пожара в колледже в Одессе

Пожар в учебном корпусе одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса мог возникнуть из-за сломанного удлинителя, заявили в областной государственной администрации.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что пока «рано говорить о причинах возгорания», однако, по предварительным данным, «пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже». По информации госслужба Украины по ЧС (ГСЧС), «вероятной причиной стал сломанный удлинитель».

Между тем, спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления в здании колледжа в Одессе, открытого огня не наблюдается, передает РИА «Новости» сообщение ГСЧС.

«Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания», – добавили в службе.

Кроме того, после пожара неизвестно местонахождение 14 человек.

Напомним, в среду произошел пожар в здании колледжа в Одессе. Сообщалось о 29 пострадавших и одном погибшем.

Причиной возгорания называли электрообогреватель, которым пользовались преподаватели – в здании не было отопления.

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