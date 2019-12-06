Число пострадавших при пожаре в одесском колледже достигло 32 человек

Число пострадавших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 32, сообщила пресс-служба горсовета.

«Пострадавших – людей, которые живы, – 32 человека. Вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН сообщение горсовета.

Как сообщают украинские СМИ, один из пропавших при пожаре найден живым.

«Один человек, который значился как пропавший при пожаре на Троицкой, нашелся целым и невредимым... Правда, это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана. С ней все хорошо. В день пожара ее не было в здании», – говорится в сообщении.

Напомним, в среду произошел пожар в здании колледжа в Одессе. Сообщалось о 29 пострадавших и одном погибшем.

Причиной возгорания называли электрообогреватель, которым пользовались преподаватели – в здании не было отопления. По другой версии, пожар мог случиться из-за сломанного удлинителя.

Начальник областного управления национальной полиции Украины Олег Бех рассказал, что следователи изучают две версии пожара в Одессе, в том числе – умышленный поджог.

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