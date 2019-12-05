Следователи не исключили поджога одесского колледжа

Украинские следователи изучают две версии пожара в Одессе, в том числе – умышленный поджог, сказал начальник областного управления национальной полиции Украины Олег Бех.

«Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог», – сказал Бех, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Он отметил, что пожар начался на третьем этаже колледжа. Следователи уже допросили 40 человек.

Бех отметил, что судьба 14 человек, включая студентов, сотрудников колледжа и Института морской биологии, по-прежнему неизвестна.

Напомним, в среду произошел пожар в здании колледжа в Одессе. Сообщалось о 29 пострадавших и одном погибшем.

Причиной возгорания называли электрообогреватель, которым пользовались преподаватели – в здании не было отопления. По другой версии, пожар мог случиться из-за сломанного удлинителя.