Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Украина «разбрасывается» своей историей и не дорожит тем, что им подарил Советский Союз.

«Нельзя разбрасываться историей, как это сегодня происходит в Украине», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Журавко заявил, что вместо того, чтобы развивать, охранять и укреплять «то, что досталось, как манна с неба», «тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку».

«Крайней формой этого деструктива (нацизма, бандеровщины, фашизма), явилось возвращение Крыма в свою историческую Родину – Россию. А Донбасс сейчас проходит жестокий, кровавый путь своей новой истории, который, скорее всего, также завершится выходом из состава Украины, которая все для этого делает. Естественно, что вернется он туда же, куда вернулся и Крым», – заявил Журавко.

Он добавил, что Ленин создал квази-государство – УССР, Сталин приумножил земли Украины западными областями, а Хрущев «с «барского плеча» подарил Крым».

На Украине всячески отрицают какие-либо заслуги СССР и провели декоммунизацию, чтобы стереть с карты страны память о советском периоде. Так, недавно украинский эксперт Иван Компан заявил, что в низком уровне образованности украинцев виноваты царская Россия и СССР.

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