Басков рассказал, как Ротару приняла реакцию на ее возвращение в Россию

Народный артист России Николай Басков рассказал, как народная артистка СССР София Ротару пережила травлю в связи с решением возобновить концерты в России.

«София Михайловна не девочка уже. Вы представьте, как она приняла эту ситуацию. Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно», – рассказал Басков, передает издание Super.

Певец также отметил, что Ротару «50 лет отдала песне и всегда была вне политики». «Она стала заложницей обстоятельств», – добавил он, призвав уважительно относится к прошлому.

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару решила приехать в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс: многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе.

Концертный директор Ротару опроверг эти сообщения, подчеркнув, что певица является миролюбивым человеком.

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