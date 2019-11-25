Директор Ротару прокомментировал слухи о спонсировании певицей боевиков «АТО»

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал слухи о том, что певица якобы спонсировала войну на Украине. Он объяснил ситуацию в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия – 1».

«Интервью сестры Софии Ротару Лиды о том, что певица якобы спонсировала войну и посылала банки с вареньем в АТО, – это полная подстава и полная ложь желтой прессы», – заявил концертный директор артистки Сергей Лавров, сообщается на сайте «Россия – 1».

Он также отметил, что Ротару – миролюбивый человек. «Она никогда в жизни не спонсировала бы войну. Ей есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, внуки, дети», – уточнил Лавров.

Ранее директор напомнил, что в прошлом году певица не приехала на «Песню года», так как на Украине было военное положение.

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару решила приехать в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс. В частности, многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе.