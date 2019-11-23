Вассерман и Лоза отреагировали на возвращение Ротару

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Последствия войны с Китаем напугали Америку

Си Цзиньпин уже шестой китайский лидер, который встречается с Генри КиссинджеромФото: JASON LEE/EPA/ТАСС
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил за урегулирование торгового конфликта между Штатами и Китаем. Более того, он призвал к началу большой политической дискуссии двух стран. Эти заявления патриарх американской внешней политики сделал накануне встречи с Си Цзиньпином в Пекине. По его мнению, конфликт США и Китая способен привести к последствиям, худшим чем Первая мировая война. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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              Вассерман и Лоза отреагировали на возвращение Ротару

              23 ноября 2019, 10:01

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Публицист Анатолий Вассерман, композитор Юрий Лоза и глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировали решение народной артистки СССР и Украины Софии Ротару вернуться в Россию на новогодние гастроли.

              Вассерман назвал Ротару «истинно великой» певицей и отметил, что гонорары в размере 3 млн рублей за выступление являются для нее вполне заслуженными, передает РЕН ТВ.

              «Беда только в том, куда он (гонорар) пойдет», – отметил он.

              Публицист напомнил, что за время проведения украинскими силовиками операции в Донбассе Ротару пожертвовала ВСУ «сумму, ощутимую даже при ее доходах».

              Теперь же, по его мнению, исполнительница приедет в Москву, чтобы «пополнить свой счет», так как на Украине заработки артистов меньше, чем в России.

              Вассерман указал также, что «далеко не каждый» захочет «через посредничество Ротару» профинансировать украинских силовиков, но найдутся и те, «кто просто не задумывается о политических последствиях своих решений».

              В свою очередь композитор и автор песен Юрий Лоза заявил, что на Украине от артистов требуют высказать негативное отношение к России, если они хотят отправиться в тур. По его словам, там это своеобразная «формула вежливости», которая позволяет сделать зрителям приятно, передает «Царьград».

              «Ей понадобилось провести тур по Украине, она сказала, что плохо относится к России. Понадобилось провести тур или сняться в российских передачах – она сказала, что она любит Россию больше всего на свете», – объяснил композитор поведение певицы.

              Он подчеркнул, что «другого способа понравиться украинцам сейчас нет», так как «вся Украина живет на ненависти к России», и это «основное условие их существования там».

              Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя возвращение Ротару, заявил, что лучшим ответом за более ранние высказывания певицы будут пустые залы, передает РИА «Новости».

              «Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России», – подчеркнул он.

              Рязанский также обратил внимание на постоянно встречающийся факт у звезд эстрады – они позволяют критиковать Россию, «но, когда нужно заработать, едут именно сюда».

              По его мнению, важно узнать, что думают об этом зрители, но у Минкульта должен быть инструмент влияния. При этом это не должно приводить к каким-либо «черным спискам», как это было на Украине.

              Ранее СМИ сообщили, что народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли.

              Напомним, в декабре 2018 года Ротару решила пропустить церемонию вручения премии «Песня года» в Москве после того, как Украина ввела военное положение.

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