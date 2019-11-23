Вассерман и Лоза отреагировали на возвращение Ротару

Публицист Анатолий Вассерман, композитор Юрий Лоза и глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировали решение народной артистки СССР и Украины Софии Ротару вернуться в Россию на новогодние гастроли.

Вассерман назвал Ротару «истинно великой» певицей и отметил, что гонорары в размере 3 млн рублей за выступление являются для нее вполне заслуженными, передает РЕН ТВ.

«Беда только в том, куда он (гонорар) пойдет», – отметил он.

Публицист напомнил, что за время проведения украинскими силовиками операции в Донбассе Ротару пожертвовала ВСУ «сумму, ощутимую даже при ее доходах».

Теперь же, по его мнению, исполнительница приедет в Москву, чтобы «пополнить свой счет», так как на Украине заработки артистов меньше, чем в России.

Вассерман указал также, что «далеко не каждый» захочет «через посредничество Ротару» профинансировать украинских силовиков, но найдутся и те, «кто просто не задумывается о политических последствиях своих решений».

В свою очередь композитор и автор песен Юрий Лоза заявил, что на Украине от артистов требуют высказать негативное отношение к России, если они хотят отправиться в тур. По его словам, там это своеобразная «формула вежливости», которая позволяет сделать зрителям приятно, передает «Царьград».

«Ей понадобилось провести тур по Украине, она сказала, что плохо относится к России. Понадобилось провести тур или сняться в российских передачах – она сказала, что она любит Россию больше всего на свете», – объяснил композитор поведение певицы.

Он подчеркнул, что «другого способа понравиться украинцам сейчас нет», так как «вся Украина живет на ненависти к России», и это «основное условие их существования там».

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя возвращение Ротару, заявил, что лучшим ответом за более ранние высказывания певицы будут пустые залы, передает РИА «Новости».

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России», – подчеркнул он.

Рязанский также обратил внимание на постоянно встречающийся факт у звезд эстрады – они позволяют критиковать Россию, «но, когда нужно заработать, едут именно сюда».

По его мнению, важно узнать, что думают об этом зрители, но у Минкульта должен быть инструмент влияния. При этом это не должно приводить к каким-либо «черным спискам», как это было на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли.

Напомним, в декабре 2018 года Ротару решила пропустить церемонию вручения премии «Песня года» в Москве после того, как Украина ввела военное положение.

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