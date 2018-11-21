Ротару отказалась выступать в России из-за инцидента в Керченском проливе

Певица София Ротару решила пропустить церемонию вручения премии «Песня года» в Москве после того, как Украина ввела военное положение.

Ротару участвовала в 43 церемониях «Песни года». В этом году она должна была исполнить две песни, но неожиданно отменила выступление, сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщили источники, близкие к организаторам премии, в день, когда Украина ввела военное положение, от представителей певицы позвонили и сообщили об отмене участия Ротару.

Также певица отменила выступления на корпоративных новогодних мероприятиях.

Отмечается, что Ротару решила не провоцировать радикально настроенных соотечественников. По данным издания, она сама расстроена срывом выступлений.

Напомним, указ о введении военного положения в 10 областях Украины вступил в силу в среду. В субботу в этих регионах начались сборы резервистов.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как введение военного положения повлияет на жизнь Украины и ее граждан.