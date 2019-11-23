Директор Ротару назвал «заказом» критику в ее адрес из-за выступлений в России

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров назвал критику в адрес артистки из-за ее планов выступить в Москве «заказом».

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на «Песню года», и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение, и мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у нее целая команда, в которой есть и мужчины», – сообщил Лавров, передает «Ura.ru».

Он также опроверг информацию о том, что она финансировала украинскую армию. «Это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд», – сказал он, уточнив, что певица неконфликтный человек, поэтому не станет этого делать.

Он сообщил, что артистка очень редко выступает на коммерческих мероприятиях, и назвал безосновательными обвинения в том, что Ротару приедет в Россию, только чтобы заработать. «В этом году София Михайловна выступит только на «Песне года», а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте», – заключил Лавров.

Ранее СМИ сообщили, что народная артистка СССР и Украины София Ротар вернется в Россию на новогодние гастроли. Эту новость прокомментировали Анатолий Вассерман, Юрий Лоза и глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Так, Вассерман, предположил, что гонорары с выступлений пойдут на спонсирование украинских военных.

Напомним, в декабре 2018 года Ротару решила пропустить церемонию вручения премии «Песня года» в Москве после того, как Украина ввела военное положение.