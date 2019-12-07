Адвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУ

Адвокат Илья Новиков, представлявший в суде интересы студента ВШЭ Егора Жукова и бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?», признался в финансировании вооруженных сил Украины.

«В отличие от Егора, сам я как раз верю в эффективность насилия», – заявил юрист, добавив, что «тот рубль», что он получит за защиту Жукова, передаст «на поддержку ЗСУ», пишет «Царьград».

«И еще 99 тыс. 999 [рублей] от себя, потому что как раз 6 декабря – их праздник», – добавил адвокат.

В комментариях под публикацией Новикова в Facebook попросили уточнить, что такое ЗСУ. «Вооруженные силы Украины. Збройні сили України», – написали в ответ пользователи.

На признание Новикова отреагировал политолог Егор Холмогоров. «Еще раз. Адвокат Жукова передаст свой гонорар вооруженным силам Украины на убийство русских людей. Поддержал Егора Жукова - убил русского», – написал он.

В свою очередь журналист Антон Красовский назвал Новикова «настоящим провокатором». «То есть все заинтересованные оплачивали операцию АТО (так украинские власти раньше называли силовую операцию против жителей Донбасса – прим. ВЗГЛЯД) на Донбассе. Ок, ок. Не свободу Жукову. Не мир. Не обмен заложников. А бомбежки», – подчеркнул он.

Напомним, Жукова приговорили к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Ему также запрещено администрирование сайтов в течение двух лет. Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.

Коллега журналиста Владимира Соловьева по программе «Полный контакт» на «Вестях ФМ» и телеведущая Анна Шафран заявила, что приговор Жукову можно считать «индульгенцией на революцию».

Ранее широкий общественный резонанс вызвало признание поэта Андрея Орлова (известен как «Орлуша») в финансовой помощи украинской армии.

Блогер Сергей Колясников (Zergulio) отметил, что Орлов «окончательно перешел грань». Он попросил Генпрокуратуру России и ФСБ проверить Орлушу на финансирование экстремизма, ведь в состав ВСУ входят запрещенные в РФ группировки «Правый сектор*», УНА-УНСО*, а также батальон «Азов».

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев назвал Орлушу «конченой тварью» и «спившимся мерзавцем».