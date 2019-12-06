Студенту ВШЭ Жукову вынесли приговор за призывы к экстремизму

Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.

«Суд постановил признать Жукова виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ и назначить ему наказания сроком на три года условно», – передает ТАСС решение судьи.

Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.

Суд также запретил Жукову администрирование сайтов в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что суд признал Жукова виновным в призывах в интернете к экстремистской деятельности.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое – в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Московские суды в пятницу огласят сразу четыре приговора по резонансным делам участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы – блогеру и студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, а также Никите Чирцову, Владимиру Емельянову и Павлу Новикову.

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