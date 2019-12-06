Студента ВШЭ Жукова признали виновным в призывах к экстремизму

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6 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
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Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
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Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

Американцы смогут пускать свой аналог «Кинжала» с самолетов с дозвуковой скоростьюФото: edwards.af.mil
Соединенные Штаты поставили перед собой задачу догнать Россию в разработке одного из наиболее перспективных видов вооружений – гиперзвуковых ракет. Создавать собственные образцы в США начали еще несколько лет назад, но появление ракеты «Кинжал» резко подстегнуло активность американцев. Как это произошло и чем американская ракета будет отличаться от российских «Кинжалов»? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
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Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?). Напоминает как по мощи доказательной базы – она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
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Американские демократы готовят пятый Интернационал

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
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              Студента ВШЭ Жукова признали виновным в призывах к экстремизму

              6 декабря 2019, 10:34

              Текст: Ольга Никитина

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              Кунцевский суд Москвы оглашает обвинительный приговор студенту ВШЭ, блогеру Егору Жукову за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.

              «Суд установил, что Жуков, используя интернет, осуществлял призывы к экстремистской деятельности», – передает ТАСС слова судьи.

              На оглашение приговора в суд пришли актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, журналисты, несколько сотен человек.

              Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое – в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

              Московские суды в пятницу огласят сразу четыре приговора по резонансным делам участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы – блогеру и студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, а также Никите Чирцову, Владимиру Емельянову и Павлу Новикову.

              Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные в YouTube. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение против Жукова основывается на экспертизе, сделанной экспертом ФСБ РФ Александром Коршиковым. Он признал, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, однако по определенным словосочетаниям сделал вывод, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям. Прокурор потребовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.

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