Студента ВШЭ Жукова признали виновным в призывах к экстремизму

Кунцевский суд Москвы оглашает обвинительный приговор студенту ВШЭ, блогеру Егору Жукову за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.

«Суд установил, что Жуков, используя интернет, осуществлял призывы к экстремистской деятельности», – передает ТАСС слова судьи.

На оглашение приговора в суд пришли актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, журналисты, несколько сотен человек.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое – в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Московские суды в пятницу огласят сразу четыре приговора по резонансным делам участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы – блогеру и студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, а также Никите Чирцову, Владимиру Емельянову и Павлу Новикову.

Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные в YouTube. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение против Жукова основывается на экспертизе, сделанной экспертом ФСБ РФ Александром Коршиковым. Он признал, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, однако по определенным словосочетаниям сделал вывод, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям. Прокурор потребовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.

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