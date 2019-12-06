Телеведущая Анна Шафран назвала приговор Егору Жукову «индульгенцией» на революцию

Коллега журналиста Владимира Соловьева по шоу «Полный контакт» на Вести.фм Анна Шафран прокомментировала приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, осужденному на три года условно за призывы к экстремизму.

Шафран подчеркнула, что приговор Жукову может вызывать только возмущение, передает «Московский комсомолец».

«По сути, Жуков и его друзья получили индульгенцию на продолжение своей вредоносной деятельности», – отметила она.

Шафран напомнила, что Жуков призывал к революции в России, а революции в нашей стране всегда заканчиваются большой кровью. «О да, либералы, дай вам волю, вы бы повторили «подвиги» своих идейных, а для кого-то и физических предков-большевиков», – добавила радиоведущая.

Жукова приговорили к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Ему также запрещено администрирование сайтов в течение двух лет. Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое – в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Позже стала известна реакция отца блогера на приговор сыну.