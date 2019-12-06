Отец студента ВШЭ Жукова неожиданно отреагировал на приговор сыну

Отец студента ВШЭ, блогера Егора Жукова неожиданно отреагировал на решение Кунцевского суда Москвы приговорить его сына к трем годам условного срока за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.

«Опять кормить этого обормота», – сказал отец студента, узнав про условный срок, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, Жукова приговорили к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Ему также запрещено администрирование сайтов в течение двух лет. Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое – в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

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