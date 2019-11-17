Блогер попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить «политического украинца» Орлушу

Блогер Сергей Колясников, пишущий под псевдонимом Zergulio, заявил, что «безусловно талантливый» поэт Андрей Орлов (известен как «Орлуша»), признавшийся в финансировании украинской армии, «окончательно перешел грань».

«Странно конечно, что при такой ненависти к России и готовности ее предать, Орлуша зарабатывает деньги в России же. Ведь есть прекрасные Киев, Одесса, Мариуполь наконец. Можно давать концерты националистическим батальонам», – написал Zergulio.

Блогер процитировал фрагмент интервью Орлуши украинским СМИ. «Вы считаете, что то, что я живу от Киева в 1200 км, значит, что у меня выключили мозг, совесть и ум? Я, как человек, как и многие в мире – не только этнические украинцы, понимаю, что присоединение Крыма неправильно и преступно. Я финансово помогаю украинской армии. Во мне лично ноль украинской крови, но я тоже политический украинец. «Украинец» для меня – это не только генетика, прописка или цвет паспорта, а еще и счастливое ощущение свободы и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении», – заявил Орлуша.

При этом, по словам блогера, самое главное в интервью Орлуши – это признание в финансировании украинской армии. «Как известно, в составе ВСУ доблестно расстреливают женщин, детей и стариков Донбасса такие структуры, как батальон «Азов», «Правый сектор*» и УНА-УНСО* – все они в России запрещены. А значит, если финансирование от Орлуши доставалось им, то это финансирование экстремизма», – указал блогер.

«Обращение в Генеральную прокуратуру и ФСБ. (…) Из российских и украинских средств массовой информации мне стало известно о финансировании гражданином Андреем Анатольевичем Орловым (творческий псевдоним Орлуша) вооруженных сил Украины. (…) Учитывая, что в составе ВСУ действуют запрещенные в России и признанные экстремистскими организации: батальон «Азов», «Правый сектор», УНА-УНСО, прошу провести проверку на предмет возможного нарушения статьи 282.3. УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности», – говорится в обращении Колясникова.

«В случае выявления нарушений, прошу привлечь виновных к установленной законом ответственности. О результатах проверки прошу сообщить в установленный законом срок», – добавляет блогер.

Напомним, поэт Орлуша, являющийся гражданином России, заявил, что финансово помогает украинской армии. Он признался, что перевел на помощь ВСУ «немало денег». «Поверьте, я на Украине оставил налогов за свои концерты намного больше, чем с меня получила налоговая служба России за последние пять лет», – сказал он украинским СМИ.

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