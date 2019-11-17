Российский поэт Орлуша признался в финансировании украинской армии

Поэт Андрей Орлов (известен как «Орлуша»), являющийся гражданином России, заявил, что финансово помогает украинской армии.

«Я, кстати, немало денег перевел на помощь ВСУ прямым переводом из-за поребрика. И на врачей, и на госпитали, и на все остальное. Поверьте, я на Украине оставил налогов за свои концерты намного больше, чем с меня получила налоговая служба России за последние пять лет», – заявил он в интервью украинскому порталу «Обозреватель».

Он добавил, что во многом согласен и с журналистом Аркадием Бабченко, хотя и спорил с ним.

«Как только Бабченко сказал, что поедет в Москву на «Абрамсе» – я сказал, что могу показать дороги по подмосковным лесам и на какое-то время могу быть переводчиком для украинских и американских солдат. Русский я знаю хорошо», – заявил Орлуша.

По его словам, хотя в нем вообще нет украинской крови, он – «политический украинец».

«Украинец» для меня – это не только генетика, прописка или цвет паспорта, а еще и счастливое ощущение свободы и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении», – заявил Орлуша.