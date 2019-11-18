Соловьев оценил откровения «конченой твари» Орлуши

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал признание поэта Андрея Орлова (известен как «Орлуша») в финансировании украинской армии.

«Всегда считал Орлушу конченой тварью и спившимся мерзавцем. Еще раз перечитал его «откровения». Этакий гимн предательству. И пишет, и пишет тексты для агиток коллектива, продолжающего дело Березовского. И, как многие, топит свою тоску в беспробудном пьянстве», – отметил Соловьев в своем Telegram-канале.

«Пьянство стало отличительной чертой российской псевдоинтеллектуальной оппозиции. Еще бравируют этим. А пьют не случайно. Заглушают тихий голос совести. Орлуша уже достиг конечного результата. Пропил остатки совести и ума окончательно», – заключил телеведущий.

Ранее Орлуша, являющийся гражданином России, заявил, что финансово помогает украинской армии. Он признался, что перевел на помощь ВСУ «немало денег». «Поверьте, я на Украине оставил налогов за свои концерты намного больше, чем с меня получила налоговая служба России за последние пять лет», – сказал он украинским СМИ.

«Как только Бабченко сказал, что поедет в Москву на «абрамсе» – я сказал, что могу показать дороги по подмосковным лесам и на какое-то время могу быть переводчиком для украинских и американских солдат. Русский я знаю хорошо», – также заявил Орлов.

Комментируя слова поэта, блогер Сергей Колясников, пишущий под псевдонимом Zergulio, отметил, что Орлов «окончательно перешел грань». Он попросил Генпрокуратуру России и ФСБ проверить Орлушу на финансирование экстремизма, ведь в состав ВСУ входят запрещенные в РФ группировки «Правый сектор*», УНА-УНСО*, а также батальон «Азов».