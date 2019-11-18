Предательские заявления поэта Орлуши родом из СССР

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18 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:47  |  vz.ru
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Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
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Украина получила испытание доброй волей России

К месту передачи украинские корабли тянули на буксиреФото: Stringer/Reuters
Россия вернула Украине военные корабли, задержанные год назад после провокации в Керченском проливе. Эксперты назвали этот жест Москвы серьезным сигналом Киеву, Берлину и Парижу о готовности к намеченным на начало декабря переговорам в «нормандском формате». Однако МИД Украины уже поспешил заверить, что планы засудить Россию в международном трибунале остаются в силе. Подробности...
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Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

Многие схемы бюджетного воровства раскрыты, но многие продолжают оставаться актуальнымиФото: YAY/ТАСС
Миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, о которых на днях с негодованием напомнил Владимир Путин, могут служить материалом для всеобъемлющего исследования схем распила государственных денег. Эти же схемы активно использовались и на других «стройках века» последних лет. Каковы самые популярные способы воровства государственных денег в подобных случаях?  Подробности...
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Зеленский показал превращение из слуги в диктатора

Президент Украины показал характерФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Появляются все новые подробности того, какой ценой Владимир Зеленский добился принятия скандального закона о продаже украинской земли. Выясняется, что многие депутаты Верховной рады были категорически против закона, как и близкий соратник Зеленского – олигарх Коломойский. Президент Украины уломал их крайне жестокими методами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...

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В жизни, конечно, мало однозначного. Но нравственные ориентиры задают не политические убеждения, а систему ценностей. Ведь что такое хорошо, а что такое плохо, мы узнаем значительно раньше, чем знакомимся с разными политическими платформами. Подробности...
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              Предательские заявления поэта Орлуши родом из СССР

              Русский поэт Орлуша предпочитает быть украинцем   18 ноября 2019, 19:10
              Фото: facebook.com/orlusha
              Текст: Антон Крылов

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              «Счастливое ощущение свободы» – вот главное преимущество украинца перед россиянином. По крайней мере, в это верит российский поэт, пишущий под псевдонимом Орлуша и называющий себя «политическим украинцем». Его высказывания вызвали предсказуемую реакцию в России, но главную нестыковку в своих словах не замечает и сам этот человек.

              Андрею Анатольевичу Орлову 62 года, возраст предпенсионный. Однако в интернете он известен под ласковым детским псевдонимом «Орлуша». Несмотря на то, что по признанию самого Орлова, украинской крови в нем ни капли, сам себя он называет «политическим украинцем». Цитаты из интервью поэта сайту «Обозреватель» широко разошлись в российских СМИ и в русскоязычном сегменте «Фейсбука» и вызвали вполне ожидаемую реакцию.

              Приведем несколько отрывков из интервью, чтобы было понятно, что обсуждается:

              «Я, кстати, немало денег перевел на помощь ВСУ прямым переводом из-за поребрика. И на врачей, и на госпитали, и на все остальное. Поверьте, я на Украине оставил налогов за свои концерты намного больше, чем с меня получила налоговая служба России за последние пять лет».

              «Как только Бабченко сказал, что поедет в Москву на «Абрамсе» – я сказал, что могу показать дороги по подмосковным лесам и на какое-то время могу быть переводчиком для украинских и американских солдат. Русский я знаю хорошо».

              «Украинец» для меня – это не только генетика, прописка или цвет паспорта, а еще и счастливое ощущение свободы и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении». 

              Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале написал: «Всегда считал Орлушу конченой тварью и спившимся мерзавцем. Еще раз перечитал его «откровения». Этакий гимн предательству. И пишет, и пишет тексты для агиток коллектива, продолжающего дело Березовского. И, как многие, топит свою тоску в беспробудном пьянстве».

              Писатель Захар Прилепин удивился тому, что на высказывания Орлуши отреагировали только сейчас: «Тут что-то все взъелись на поэта Орлушу – который с 2014 года говорит то, что говорит, выступает по всей стране и является любимцем столичной, да и не только столичной публики. Ей-богу, граждане, вы как в анабиозе пребываете... У нас есть всенародно любимый Максим Галкин, весь в орденах, на всех государственных праздниках выступает. Позиция его от позиции Орлуши не отличается ничем – просто Максим, как человек аккуратный и сдержанный, не говорит, что переводит деньги «правосекам»», – написал Прилепин, которого недавно разбанили в Facebook, и скорее всего, скоро вновь за что-нибудь забанят.

              Наконец, блогер Сергей Колясников решил поступить с «политическим украинцем» по-украински: в полном соответствии с традициями киевских блогеров и журналистов он написал обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить признание Орлуши в финансировании украинской армии на предмет возможного нарушения статьи 282.3. УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».

              «Как известно, в составе ВСУ доблестно расстреливают женщин, детей и стариков Донбасса такие структуры, как батальон «Азов», «Правый сектор*» и УНА-УНСО* – все они в России запрещены. А значит, если финансирование от Орлуши доставалось им, то это финансирование экстремизма», - отметил блогер.

              Но даже если деньги гражданина России Орлова шли только непосредственно на нужды ВСУ, а не в признанные экстремистскими добровольческие карательные батальоны, это тоже может стать поводом для расследования.

              Несмотря на то, что украинская армия в целом почему-то не признана в России экстремистской организацией (в отличие, скажем, от иранской армии в США), российский Следственный комитет расследует несколько уголовных дел, связанных с артобстрелами мирного населения в народных республиках. Возможно, убивавшие детей Донбасса снаряды были отчасти куплены на деньги, которые перевел на Украину «любимец публики» Орлуша.

              Впрочем, в этом разберутся следователи, если заявление Колясникова будет принято в работу.

              Комментаторы в основном раскритиковали откровенно предательские заявления Орлуши, но проигнорировали «манифест политического украинца». Который, напомним, звучит следующим образом: «счастливое ощущение свободы и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении». Крайне показательно то, что ощущения «политических украинцев» и реальных украинцев в этом совершенно не совпадают. Они даже не параллельны. Они разнонаправлены.

              Подавляющее большинство украинцев на всём протяжении правления Порошенко и выбранной через несколько месяцев после госпереворота Верховной рады заявляло социологам, что страна идет в неправильном направлении. После избрания Зеленского и (пока) подконтрольной Зеленскому Верховной рады, украинцы несколько потеплели к собственной власти, но «медовый месяц» потихоньку проходит, и рейтинги властей постепенно опять снижаются. Мало сомнений, что продавленный МВФ закон о частной собственности на землю если не обрушит, то как минимум серьезно пошатнет популярность и президента Зе, и его партии «Слуга народа».

              Про «счастливое ощущение свободы» Орлову могли бы рассказать украинские блогеры и журналисты, которые отбывают наказание за свою политическую позицию. Некоторые, впрочем, уже не расскажут - они были убиты. Таким образом, счастливый и свободный «политический украинец» - это абсолютная фикция, не имеющая ничего общего со среднестатистическим жителем Украины.

              Отметим, что

              средний возраст наиболее известных «политических украинцев» весьма далек от юности.

              Самому молодому, Аркадию Бабченко (который, к слову, не выдержал вольной жизни среди «массы свободных людей, идущих в правильном направлении» и уехал в Израиль) - 42 года. Дмитрию Быкову - 52. Андрею Макаревичу и тому же Орлуше - за 60. Наконец, героине многочисленных мемов «простите нас украинцы и все-все-все» Лие Ахеджаковой - 81 год.

              Молодых «политических украинцев» практически нет, и это вполне объяснимо. Для тех, кто родился в последние годы существования СССР и после развала страны, Украина - это отдельное государство, к которому можно относиться по-разному, но это другая страна. Украину можно не любить или наоборот, на Украину можно эмигрировать, но жить в Москве и считать себя «политическим украинцем» - это что-то крайне странное для человека, выросшего в условиях открытых границ. Либо человек считает Россию своей Родиной, либо он уезжает искать счастья в другой стране. Например, на Украине.

              Старшее поколение до сих пор до конца не осознало, что Украина - это совершенно другая страна, причем большинство граждан этой страны считают нашу - «агрессором». Для оппозиционно настроенных бывших граждан Советского Союза объявление себя «политическим украинцем» - это не предательство, а просто форма фиги в кармане, с которой они привыкли жить в СССР и продолжили жить в России. Поэтому

              «политические украинцы» при всей своей ненависти к «совку», по сути, являются обыкновенными рудиментами «совка».

              В конце 80-х годов прошлого века записанное Сергеем Довлатовым заявление поэта Анатолия Наймана об отсутствии разницы между советскими и антисоветскими казалось парадоксальным, но с годами это стало абсолютно очевидным. Мало более советских по духу людей, чем дожившие до наших дней махровые антисоветчики. Нетерпимость к чужому мнению, стремление шагать левой, когда все шагают правой, наплевательство по отношению к жизням мирных людей, если эти люди придерживаются другой политической позиции - всё это неотъемлемые черты советской идеологии и современных «политических украинцев».

              Конечно, в России мало кто огорчился бы, если бы «политические украинцы», наконец, уехали из нашей страны и поселились в Виннице или другом красивом украинском городе. Проблема в том, что обычные украинцы настолько устали от своих политиков, что вряд ли они готовы слушать поучения ещё и российских «политических украинцев». Дело может дойти до членовредительства, или даже убийств - с этим на Украине в последние годы не церемонятся.

              Поэтому, видимо, нам в России придётся ещё некоторое время мириться с этими рудиментами «совка». Конечно, если они будут, как и самый обаятельный антисоветчик Остап Бендер, чтить уголовный кодекс.    

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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