Прилепин рассказал о ненависти «любимца публики» Орлуши к «своровавшим Крым»

Писатель Захар Прилепин отреагировал на бурную реакцию в интернете, вызванную признанием поэта Андрея Орлова (известен как «Орлуша») в финансировании украинской армии и его заявлением о готовности помочь «украинским и американским солдатам на «Абрамсах» сориентироваться в подмосковных лесах.

«Тут что-то все взъелись на поэта Орлушу – который с 2014 года говорит то, что говорит, выступает по всей стране и является любимцем столичной, да и не только столичной публики. Ей-богу, граждане, вы как в анабиозе пребываете», – написал Прилепин в Facebook.

«У нас есть всенародно любимый Максим Галкин, весь в орденах, на всех государственных праздниках выступает. Позиция его от позиции Орлуши не отличается ничем – просто Максим, как человек аккуратный и сдержанный, не говорит, что переводит деньги «правосекам». Ну он и не переводит. И Орлуша вряд ли переводит. Это все никакого значения не имеет», – уверен писатель.

«Все эти люди – и сотни неназванных, которые нам играют и поют, – весь этот «Данбасс», всех этих «рабских крымчан, своровавших Крым», и всех этих «Моторол» ненавидят всем существом. Пора привыкнуть уже. Но нет, увидят Орлушу и давай шуметь: ах, ой, уй. Уй давно уже настал», – заключил Прилепин.

Ранее Орлуша, являющийся гражданином России, заявил, что финансово помогает украинской армии. Он признался, что перевел на помощь ВСУ «немало денег». Кроме того, он выразил готовность стать «переводчиком для украинских и американских солдат» и показать им «дороги по подмосковным лесам».

Блогер Сергей Колясников (Zergulio) отметил, что Орлов «окончательно перешел грань». Он попросил Генпрокуратуру России и ФСБ проверить Орлушу на финансирование экстремизма, ведь в состав ВСУ входят запрещенные в РФ группировки «Правый сектор*», УНА-УНСО*, а также батальон «Азов».

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев назвал Орлушу «конченой тварью» и «спившимся мерзавцем».

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