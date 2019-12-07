Стало известно о решении США по санкциям против «Северного потока – 2»

Сенат США включил санкции против «Северного потока – 2» в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, сообщил Bloomberg.

Агентство сообщает, что ограничительные меры коснутся судов, прокладывающих трубопровод, и руководителей, связанных с ними компаний. Отмечается, что им могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США, передает РИА «Новости».

Кроме того, по данным Bloomberg, сенаторы намерены настаивать, чтобы законопроект был принят в такой редакции, так как они разочарованы неспособностью президента Дональда Трампа помешать реализации проекта.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что США еще не приняли решение по поводу санкций в отношении «Северного потока – 2», а сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода.

Между тем, Владимир Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2».

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