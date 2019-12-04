Трамп рассказал о ситуации с решением по санкциям в отношении «Северного потока – 2»

США еще не приняли решение по поводу санкций в отношении «Северного потока – 2», заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы еще не определились с этим. Я считаю это проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что ситуацию вокруг «Северного потока – 2» обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее немецкий таблоид Bild написал, что США могут остановить строительство «Северного потока – 2» с помощью «санкционного трюка», исполненного до Нового года.

Конгресс США собирался включить санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет на 2020 год. В Вашингтоне надеются, что введение санкций против компаний, занимающихся строительством газопровода, может задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.

В то же время появились сведения, что в Германии могут ввести против России санкции в связи с делом об убийстве гражданина ФРГ, что может угрожать энергетическому партнерству стран. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

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