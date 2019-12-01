«Северному потоку – 2» пригрозили «новогодним трюком» из Вашингтона

Соединенные Штаты все еще могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате.

Противники «Северного потока – 2» в США рассчитывают «окольными путями» добиться введения санкций против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода, пишет Bild (перевод статьи приводит ИноТВ).

«Трюк» Вашингтона, поясняет Bild, заключается в том, что санкции против партнеров Газпрома в Европе станут частью закона о военном бюджете Соединенных Штатов на следующий год, который, как ожидается, будет принят до конца 2019 года.

Поскольку санкции направлены против участвующих в проекте европейских компаний, времени на разработку полноценного законопроекта у американских конгрессменов элементарно нет, поясняет Bild. «Когда уже никто не строит, наказывать-то уже и некого», – цитирует немецкий таблоид своего источника в американском сенате.

Информацию о готовящемся «сюрпризе русским» подтвердил и глава сенатского комитета по внешней политике Джим Риш, который пообещал, что санкции «дорого обойдутся» Москве и европейским партнерам Газпрома, заключает издание.

Напомним, Конгресс США собирается включить санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет на 2020 год. Конгрессмены надеются, что введение санкций против компаний, занимающихся строительством газопровода, может задержать введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию более чем на год.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об угрозах США в отношении «Северного потока – 2».

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