Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2»

Работы по прокладке газопровода «Северный поток – 2» близятся к завершению, сообщил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что ввод его в эксплуатацию удвоит поставки российского газа в Германию.

По словам президента, Россия стремится развивать долгосрочные связи с бизнесом из ФРГ, что отвечает стратегическим интересам, передает ТАСС.

Москва никогда не использует экономических рычагов для давления на партнеров, такого не будет и в будущем, подчеркнул президент.

Напомним, в конце ноября Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» на ее территории. 5 декабря Nord Stream 2 AG сообщила, что возобновила работы по прокладке газопровода.

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