Путин заявил об отсутствии у России планов прекратить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину, вопрос только в экономической целесообразности, сообщил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что переговоры с Украиной идут сложно, и выразил надежду, что компании двух стран найдут взаимоприемлемое решение.

«Чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать – это (строительство «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», – приводит его слова ТАСС.

«Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые», – сказал Путин.

«Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения», – добавил глава государства.

Путин отметил также, что работы по прокладке газопровода «Северный поток – 2» близятся к завершению.

Президент Путин ранее не раз подчеркивал, что Москва готова сохранить транзит, но условия Украины неприемлемы.

Напомним, украинский Нафтогаз предложил Газпрому способ снизить тариф на транзит.

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявлял, что украинская сторона предложила очень высокие тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года.