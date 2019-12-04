Путин объяснил, что мешает транзиту газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину, но условия, которые выдвигает Киев, неприемлемы.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Между Россией и Украиной ведутся переговоры по контракту на транзит российского газа в страны Европы, однако пока соглашения достигнуть не удается. В результате с 2020 года транспортировка голубого топлива через Украину может прекратиться.