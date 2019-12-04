Газпром заявил об очень высоких новых тарифах Украины на транзит газа в Европу

Украинская сторона предложила очень высокие тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года, которые значительно выше существующих, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Он добавил, что вопросов «достаточно много», в том числе «это вопросы, которые касаются матрицы тарифов», передает «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину, однако условия Киева неприемлемы.

Отметим, что пока соглашения по транзиту газа достигнуть не удается, из-за чего с 2020 года транспортировка через Украину может прекратиться.