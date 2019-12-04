Нафтогаз предложил Газпрому способ снизить тариф на транзит

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Газпром с обоснованием необходимости тарифа на транзит газа может обратиться к украинскому регулятору в сфере энергетики.

«Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифа альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для Газпрома», – написал Витренко в Facebook.

Речь идет о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Витренко заявил, что Украина «внедряет европейскую методологию расчета тарифа» на транзит газа, которая «четко определена в европейском тарифном кодексе». Согласно этой методологии тариф должен соответствовать «актуальным расходам оператора газотранспортной системы».

«Расчеты транзитного тарифа, которые были представлены Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», – считает Витренко.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что украинская сторона предложила очень высокие тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова сохранить транзит, но условия Украины неприемлемы.