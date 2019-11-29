Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» на ее территории

Дания разрешила компании Nord Stream 2 продолжить строительство «Северного потока – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм, заявил глава пресс-службы Датского энергетического агентства (ДЭА) Туре Фалбе-Хансен.

«В среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта», – сказал он, передает ТАСС.

В конце октября проект газопровода получил последнее разрешение на строительство от Дании.

Однако сегодня в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм. Позже представитель Апелляционного совета сообщил, что эта жалоба не сможет приостановить действие разрешения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД