Апелляция на решение Дании не смогла задержать строительство «Северного потока-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) в отношении компании Nord Stream 2 по маршруту прокладки газопровода «Северный поток – 2» не сможет приостановить действие разрешения, сообщила представитель Датского Апелляционного совета по вопросам энергетики.

«Разрешение может быть использовано Nord Stream 2 согласно решению ДЭА. В целом, жалоба не имеет приостанавливающего действия», – приводит ТАСС слова представителя ведомства Эллен Эвиг Ергенсен.

Напомним, в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм.

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