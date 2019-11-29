Датский Апелляционный совет получил жалобу на разрешение по «Северному потоку – 2»

В Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм.

«Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций», – сообщила представитель пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен, передает ТАСС.

20 ноября глава Минэнерго Александр Новак не исключил запуска «Северного потока – 2» до конца 2019 года.

Напомним, 30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах, после чего 13 ноября в Германии приняли законопроект о возможности вывода «Северного потока – 2» из-под ограничений Газовой директивы ЕС.

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