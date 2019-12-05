Nord Stream 2 AG возобновила прокладку «Северного потока – 2»

Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке газопровода «Северный поток – 2», заявил глава OMV Райнер Зеле.

Зеле сообщил, что Nord Stream 2 AG «показывают прогресс, они продолжили прокладку газопровода и не тратят время на разговоры, а просто строят его», передает РИА «Новости».

Ранее Дания оценила влияние США на реализацию «Северного потока – 2».

Напомним, в ноябре стало известно, что Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» на ее территории. В конце октября проект газопровода получил последнее разрешение на строительство от властей этой страны.

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