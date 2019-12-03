Дания оценила влияние США на реализацию «Северного потока – 2»

Попытки США помешать реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» будут зависеть от того, как сложится ситуация в Конгрессе, заявил посол скандинавской страны в России Карстен Сендергорд.

Сендергорд заявил, отвечая на вопрос, может ли Вашингтон помешать реализации «Северного потока – 2», что «это все зависит от политики США», от того, какие изменения произойдут в американском Конгрессе и «что они будут с этим делать дальше», передает РИА «Новости».

Посол заявил также, что перед выдачей разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам.

«Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам», – добавил он.

Решению в пользу российского проекта также поспособствовало то, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG отправил новый запрос, где речь уже шла о прокладке газопровода не через территориальные воды Дании, как было в первой заявке, а через экономическую зону страны за пределами территориальных вод.

«У нас есть свои правила, свои обязательства, свои процедуры, и мы не намерены их нарушать. Потребовалось 14 месяцев, чтобы это решение было принято. 14 месяцев – это не плохо. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс», – отметил Сендергорд.

Кроме того, посол коснулся вопроса размещения ракет: по его словам, Дания получила от России предложение по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, однако пока не решила будет ли присоединяться к нему.

«Нет оснований скрывать, что наша позиция по данному вопросу сформулирована в контексте НАТО. Это в интересах нашей политики безопасности. Эта проблема была, есть и будет частью нашего диалога с российскими властями. Я уже упоминал о визите первого заместителя министра иностранных дел Титова месяц назад. Очевидно, что на двусторонней встрече этот вопрос поднимался», – сказал он.

Сендергорд подчеркнул, что Копенгаген предпочитает вести конфиденциальный диалог при обсуждении таких проблем.

«Во-первых, мы наблюдали проблемы с соблюдением договора. Во-вторых, если вы собираетесь что-то делать в этом направлении, очень важно обеспечить прозрачность», – сказал посол.

Сендергорд также прокомментировал возможность продажи Гренландии Соединенным Штатам, заявив, что Дания «перевернула эту главу», вопрос можно считать закрытым.

По мнению посла, заинтересованность американского лидера Дональда Трампа островом «полностью отражает растущее понимание важности Арктического региона».

«Важно то, сможем ли мы справиться с этим интересом к региону и сможем ли мы сделать это посредством сотрудничества», – добавил дипломат.

Он также исключил, что интерес американского президента может быть связан с активностью России и Китая в Арктике.

«Я думаю, что это отражает более широкий интерес к Арктике. Потому что этот интерес есть и у Японии, и у Южной Кореи, и у Сингапура, и у Индии. Главное, чтобы мы все могли сотрудничать по этому вопросу», – подчеркнул посол Дании.

Напомним, в ноябре стало известно, что Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» на ее территории. В конце октября проект газопровода получил последнее разрешение на строительство от Дании.

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