Москва предупредила о последствиях появления ракет средней дальности в Европе

Главной опасностью распада Договора о РСМД является появление ракет средней и малой дальности в Европе, в этой ситуации Россия будет вынуждена принять дополнительные меры, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, «самый опасный момент в отношении ракет средней и меньшей дальности – это появление такого класса ракет на территории европейских государств», передает ТАСС.

«Мы по сути дела можем вернуться к ситуации до заключения этого известного договора в конце 1980-х. И тогда это будет совершенно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий. Вот почему сегодня столь важен мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в любой точке земного шара», – сказал Антонов в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат напомнил, что Договор о РСМД «касается в первую очередь безопасности союзников США и самих США». «То, что мы наблюдаем сегодня в системе контроля над вооружениями – это ситуация разрушения всего того, что было наработано СССР, США, а потом Россией за последние 50 лет», – подчеркнул Антонов.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения. Россия возложила всю ответственность за прекращение существования ДРСМД на США, пообещав ответить на действия Вашингтона созданием своих ракет малой и средней дальности.

В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. После этого в России назвали истинную причину выхода США из ДРСМД.

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