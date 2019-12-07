В РПЦ раскритиковали поправку к законопроекту о домашнем насилии

В РПЦ не согласились с поправкой в законопроект о домашнем насилии, согласно которой сообщать в полицию о насилии можно будет только с разрешения пострадавших. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Я думаю, что торопиться с такими поправками не следует, потому что сама ситуация, когда у жертвы надо сначала спросить, хочет ли она защиты, а потом только становиться на ее защиту, самая такая ситуация мне кажется очень странной», – сказал митрополит Иларион, передает «Интерфакс».

«А если, например, я иду по улице, вижу, что напали на женщину, или что ее пытаются изнасиловать, я что, сначала должен спрашивать, согласна ли она на вмешательство, и только потом приходить к ней на помощь?», – добавил он.

Митрополит считает, что, если соседям или общественным организациям становится известно о случаях домашнего насилия, которые «у нас достаточно еще распространены», то «каждый имеет право заявить о том, что он увидел или услышал, в том числе, если он это услышал через стенку».

При этом представитель РПЦ уточнил, что любую информацию нужно проверять. Однако запрещать людям защищать жертв семейного насилия нельзя.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ выступает категорически против всякого насилия в семье, однако и против вторжения в ее дела извне.

А глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов отмечал, что данный закон обернется серьезными негативными последствиями для России.