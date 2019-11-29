РПЦ предупредила о негативных последствиях закона о домашнем насилии

Закон о домашнем насилии обернется серьезными негативными последствиями для России, считает глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

«Когда начнется практическое выполнение этого закона, будут стрелять. Государству это надо?» – заявил священник РПЦ в эфире радио «Радонеж».

По его словам, борьба с домашним насилием, которую декларируют авторы законопроекта, «просто флаг». На самом деле цель закона, по мнению Смирнова, облегчить изъятие детей из семей и «передачу их на воспитание гомосексуалистам», как в США, где это якобы произошло после принятия аналогичного закона, передает «Интерфакс».

Священник уверен, что законопроект предлагает заместить суды неправительственной организацией, которая «вешается на плечи налогоплательщиков, а результатом будет уничтожение остатков наших семей» – при том, что в России и так распадается половина заключенных браков. По его мнению, реально помочь борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа.

Ранее в пятницу Совет Федерации представил текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Документ дает право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

В четверг официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что ведомство высказало замечания к законопроекту о профилактике домашнего насилия, отметив, что ряд его положений близок к уже установленным действующим законодательством.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина, одна из авторов законопроекта, заявила газете ВЗГЛЯД, что против этого проекта закона выступает прежде всего консервативная часть российского общества, которая собирает сторонников путем манипулирования в соцсетях.

В то же время секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что в «Единой России» поддерживают проект закона о профилактике домашнего насилия. Он также отреагировал на позицию некоторых религиозных организаций, которые высказываются против инициативы.