РПЦ выступила против законопроекта о домашнем насилии

Русская православная церковь (РПЦ) выступает категорически против всякого насилия в семье, однако и против вторжения в ее дела извне, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодня рассматриваются проекты закона в Государственной думе, касающиеся борьбы с так называемым семейным насилием, насилием в семьях. Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье, но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-либо добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», – передает ТАСС слова патриарха в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля в среду в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

По его словам, «к такого рода вторжению чужих людей в семейную жизнь нужно относиться с очень большой осторожностью».

«Поэтому категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос в защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами», – добавил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права.