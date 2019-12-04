РПЦ выступила против законопроекта о домашнем насилии

Взгляд
4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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Захар Прилепин начал борьбу за новое поколение россиян

Майор ДНР Захар Прилепин теперь решил добиваться власти в РоссииФото: Александр Натрускин/РИА «Новости»
На предстоящих в 2021 году выборах готов появиться новый игрок, который хочет побороться за голоса 30% избирателей. Речь о партии «За правду», о создании которой объявил писатель Захар Прилепин. В Госдуме приветствовали приход Прилепина в большую политику и готовы всячески поддержать. Чьи голоса мог бы перехватить Прилепин и что нового он мог бы предложить патриотам?  Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...
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Нас всех заранее хотят записать в преступники

Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...
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    Почему медведь стал символом России

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      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              РПЦ выступила против законопроекта о домашнем насилии

              4 декабря 2019, 13:03

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Русская православная церковь (РПЦ) выступает категорически против всякого насилия в семье, однако и против вторжения в ее дела извне, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

              «Сегодня рассматриваются проекты закона в Государственной думе, касающиеся борьбы с так называемым семейным насилием, насилием в семьях. Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье, но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-либо добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», – передает ТАСС слова патриарха в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля в среду в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

              По его словам, «к такого рода вторжению чужих людей в семейную жизнь нужно относиться с очень большой осторожностью».

              «Поэтому категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос в защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами», – добавил он.

              Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права.


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