Нейробиолог объяснил причину сокращения извилин в мозге от мороза

Размер мозга не влияет на умственные способности, а уменьшение длины извилин у полярников могло произойти из-за недостатка в новой разнообразной информации, заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель и создатель Центра развития мозга, нейробиолог Илья Мартынов.

Ранее немецкие ученые провели эксперимент: измерили длину извилин у полярников до и после экспедиции. После года в Антарктиде у испытуемых они существенно уменьшились. Возможно, причиной изменения мозга полярников были не климатические условия, а снижение разнообразной умственной активности мозга, полагает эксперт.

«Мы точно знаем, что некоторые структуры при обучении могут действительно меняться. Например, у лондонских таксистов во время обучения наращиваются некоторые отделы гиппокампа. Но сложно сказать, что это как-то глобально влияет на массу мозга», – говорит Мартынов.

Эксперт поясняет, что в оригинале исследования по большей части уменьшения произошли в зубчатой извилине гиппокампа, что отражается на общем объеме мозга. Но в связи с тем, что он сам по себе маленький, то и влияние на размер всего мозга оказывает небольшое. С таким же успехом вполне вероятен возврат исходных значений при условии, что испытуемые «сядут за учебники».

«Не думаю, что чересчур холодный климат может как-то серьезно отразиться на размерах человеческого мозга, по крайней мере мне такие случаи неизвестны. Если брать распределение по регионам, то у всех людей он тоже примерно одинаковый – около 1,4 кг, и каких-то анатомических особенностей не обнаружено», – рассказывает Мартынов.

Нейробиолог отметил, что объем мозга человека также никак не влияет на его умственные способности. Например, у Альберта Эйнштейна он был гораздо меньше среднего, в то время как у Ивана Тургенева – два килограмма. При этом нельзя сказать, что один был глупее другого.

В октябре впервые за историю человечества ученым удалось имплантировать в мозг воспоминания. В исследовании участвовали певчие птицы, которым удалось передать информацию о структуре песен.