Премьер Дании собралась обсудить с Трампом Гренландию

Глава правительства Дании Метте Фредериксен и американский президент Дональд Трамп проведут переговоры в рамках саммита НАТО в Лондоне, сообщают информационные агентства.

Фредериксен отметила, что позиция ее страны в вопросе Гренландии «хорошо известна», передает ТАСС со ссылкой на Ritzau.

Она собирается обсудить с Трампом «много разных вещей», включая вопросы безопасности, связанные с Гренландией и Арктикой.

Дания хочет «расставить приоритеты в предпринимаемых в Арктике усилиях», уделив особое внимание контролю за воздушным и морским пространством. Такой подход поддерживается со стороны США, сообщила премьер.

Дания планирует выделить на Арктику 230 млн долларов. По словам Фредериксен, значение региона усиливается «с точки зрения политики безопасности».

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США.

В Дании заявили, что Гренландия не продается.