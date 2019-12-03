Генсек НАТО отреагировал на отказ Турции защищать Польшу и Прибалтику от России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует продолжать укрепление оборонных возможностей в Польше и странах Балтии, несмотря на заявления Анкары о том, что она не поддержит этот план.

«Во-первых, у нас есть планы защиты этого региона [Польши и Балтии]. Во-вторых, у нас есть не только планы, но и боевые возможности, которые шире, чем когда-либо. У нас есть там солдаты и силы быстрого реагирования», – передает ТАСС со ссылкой на издание «Речь посполита» ответ Столтенберга на вопрос о заявлениях Турции.

«Мы планируем новые решения о повышении уровня нашей боевой готовности в этом контексте в Лондоне», – указал генсек альянса.

«Речь идет не только о том, что будет больше сил, но и о возможности их быстрого перемещения в этот регион. Это все, что я могу сказать», – заключил он.

Ранее Эрдоган перед вылетом на саммит Североатлантического альянса заявил, что обновление НАТО неизбежно.

В Кремле заявили, что Москва не интересуется внутренними разладами в НАТО. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Россия интересуется делами альянса только если речь заходит об угрозе безопасности страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Турция из-за России начала новый конфликт с НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД