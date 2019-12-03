Эрдоган заявил о неизбежности обновления НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом на саммит Североатлантического альянса заявил, что обновление НАТО неизбежно.

Эрдоган заявил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит Североатлантического альянса, что «обновление НАТО неизбежно», передает ТАСС.

«Турция ожидает, что союзники будут искать пути расширения сотрудничества, а не искать альтернативы. Турция также ожидает, что они проявят солидарность в вопросе борьбы (Анкары) с терроризмом», – отметил президент.

Кроме того, Анкара не станет поддерживать план НАТО по защите стран Балтии и Польши, если союзники по блоку не признают террористическими те организации, которые представляют угрозу для национальной безопасности Турции.

Эрдоган заявил также, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, хотя «Россия является одним из главных партнеров Турции». Это, по словам турецкого лидера, взаимодополняющие отношения.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Комментируя это, Эрдоган заявил, что Турция является очень важной страной для НАТО, и посоветовал «уважаемому Макрону» сначала «проверить собственный мозг».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему лидеры блока НАТО перешли на язык оскорблений и стали часто говорить о проблемах мозга.

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