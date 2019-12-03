Кремль отреагировал на внутренний разлад в НАТО

Москва интересуется делами НАТО, когда альянс угрожает безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о внутренних противоречиях в НАТО, что это не дело Москвы, передает ТАСС.

«Это наше дело тогда, когда альянс угрожает безопасности России», – подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что «этот альянс – это продукт эпохи конфронтации холодной войны». Россия «никогда не хотела, чтобы эта эпоха возвращалась, но альянс, который был создан и заточен под идеологию конфронтации, конечно, ничего другого, по идее, нести не может».

«В этом плане, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит внутри альянса, а что касается отмирания частей тела или неотмирания – это не наш вопрос», – уверен Песков.

Он заявил также, что «многоплановые, дружественные отношения с Россией никогда не были и не могли быть препятствием для других стран в осуществлении ими отношений партнерства в других направлениях», передает РИА «Новости».

Речь об этом никогда не шла, «поэтому все страны суверенны, все естественно, в первую очередь, заботятся о своих собственных интересах, то же самое делает и Россия, и ищет сотрудничество там, где оно действительно возможно и взаимовыгодно».

Напомним, в НАТО разгорелся скандал после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО и потребовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны.

Во вторник американский лидер Дональд Трамп резко осудил слова Макрона.

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