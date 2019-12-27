В Раде нашли плюсы для Украины от запуска ж/д движения по Крымскому мосту

После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань «приблизилась» к Украине, считает депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Гончаренко в обращении на своем YouTube-канале заявил, что Россия «построила нам (Украине – прим. ВЗГЛЯД) мост, по которому Кубань будет ближе».

При этом на Гончаренко была надета футболка с надписью «Кубань» на английском языке с цветами украинского флага, передает РИА «Новости».

Гончаренко, депутат от партии бывшего украинского президента Петра Порошенко, не впервые выступает со скандальными заявлениями в адрес России. Так, в октябре он сообщил, что депутаты Верховной рады создали межфракционное «объединение» под названием «Кубань», которое займется «возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». При этом Гончаренко избрали главой этого «объединения».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих фантастических идеях Киева.

Кроме того, Гончаренко обещал «добраться» до российской телеведущей Ольги Скабеевой.

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